Am Samstag gegen 21.15 Uhr beobachtete eine Klagenfurterin (28) im Stadtteil Waidmannsdorf einen zunächst Unbekannten, der die Seitenscheibe eines abgestellten Klein-Lkw einschlug und anschließend flüchtete. Die Zeugin verständigte unverzüglich via Notruf die Polizei.

Der Mann dürfte das nicht mitbekommen haben, denn die verständigte Streife sah ihn noch in der Nähe des ersten Tatorts. Er war gerade dabei, in einen weiteren Klein-Lkw einzubrechen. Als der Täter den Streifenwagen sah, nahem er erneut Reißaus. Die Verfolgung verlief zunächst allerdings erfolglos.

Eine weitere Polizeistreife konnte währenddessen aber in unmittelbarer Nähe eine weitere verdächtige Person anhalten. Während dieser Anhaltung erhielt der Slowene (32) gleich mehrere Anrufe eines anderen Mannes. Diesen lotste der Slowene zu sich und der wartenden Polizei. Als der ebenfalls 32-jähriger Slowene schließlich vor Ort ankam, wurde er von den Beamten eindeutig als der Einbrecher erkannt.

Für die zwei Männer, die sich nicht ausweisen konnten, klickten schließlich die Handschellen. Sie wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Spurensicherung an den Tatorten übernahmen die Tatortspurensicherer des operativen Kriminaldiensts beim Stadtpolizeikommando Klagenfurt. Die Einvernahme der beiden Männer erfolgt noch am Sonntag.