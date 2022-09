Seit 28 Jahren ist Klagenfurt freundschaftlich mit Tarragona verbunden. Seit ein paar Tagen ist Klagenfurts TK-Vizebürgermeister Alois Dolinar vor Ort und hat sich unter anderem mit dem dortigen Bürgermeister getroffen, um gemeinsam das traditionelle Fest Santa Tecla zu begehen. In der Nacht auf Samstag war die gute Stimmung allerdings dahin. Massive Unwetter zogen über die Stadt.

"Weltuntergangsstimmung in unserer Partnerstadt Tarragona! Konnten uns in letzter Sekunde in Sicherheit bringen", schreibt Dolinar auf seiner Facebook-Seite. Und tatsächlich: Videos und Fotos zeigen, wie sich die Wassermassen durch die Stadt und Häuser bewegen. Autos auf den Straßen versinken und Menschen versuchen durch die überfluteten Straßen in Sicherheit zu gelangen.

Die Kleine Zeitung versuchte Dolinar bisher erfolglos telefonisch zu erreichen.