Ob homo-, bi- oder pansexuell, ob weiblich, männlich, transgender oder intergeschlechtlich. Menschen der LGBTIQ+-Community kämpfen seit Jahrzehnten für die Gleichbehandlung und -berechtigung in der Gesellschaft. "Courage" zählt zu den wichtigsten Beratungsstellen in Österreich für die Community und zog kürzlich an den Fleischmarkt (9) der Landeshauptstadt.

Damit wurde die österreichweit sechste Zweigstelle installiert. Ziel der vom Bund nach dem Familienberatungsförderungsgesetz anerkannten Beratungsstelle ist es, ein bundesweit flächendeckendes Angebot für LGBTIQ+-Personen zu schaffen. Themenschwerpunkte sind mitunter gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Intergeschlechtlichkeiten und Regenbogenfamilien.

„Mit der Niederlassung von Courage wird Klagenfurt bunter und setzt ein

starkes Zeichen gegen Homophobie und altes Schwarz-Weiß-Denken", hält die zuständige Referentin, Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ) fest.

Beratungszeiten in Klagenfurt sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung. Weitere Informationen findet man auf www.courage-beratung.at