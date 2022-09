Die Klagenfurter Corona-Impfkampagne läuft unter dem Motto "Gemeinsam was unternehmen". Klingt mehr nach einer Wirtschaftskammer-Kampagne?

Christian Scheider: Das kann man so oder so sehen. Man muss die Menschen mitnehmen, denn wenn man von oben etwas diktiert, wird nichts dabei herauskommen. Aus dem Grund haben wir gesagt, dass das nur gemeinsam mit der Bevölkerung geht. Sie muss profitieren.