Die Energiekrise ist in aller Munde – auch bei den Gemeinden. Diese setzen jetzt in vielen Bereichen den Sparstift an. In der Kärntner Landeshauptstadt und den Umlandgemeinden geht daher oftmals das Licht (früher) aus, wie beispielsweise in Feistritz im Rosental. 500 Lichtpunkte befinden sich in Summe in der Gemeinde, neun Straßenzüge wurden mittlerweile mit energiesparsameren LED-Lampen ausgestattet. Und: Ab 22 Uhr tappen die Feistritzer und Feistritzerinnen im Dunkeln – dann wird nämlich die öffentliche Beleuchtung abgeschaltet. Ausnahme: maßgebliche Standorte oder der Gewerbepark. "Wir führen das probeweise durch", erklärt Bürgermeisterin Sonya Feinig (SPÖ). Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger sei durchwegs positiv.