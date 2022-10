Start-ups boomen, Tech-Firmen dominieren, in der IT-Branche - so sagt man - liegt die Zukunft. Alte Handwerksberufe gelten als ausrangiert. Nur noch wenige schwören ihre Zunft die Treue. Einer von ihnen ist Martin Reichard (34), ein Orthopädie-Schuhmacher, der den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und seit wenigen Monaten die Schusterei „Schuhdoktor“ am Villacher Ring führt.