Mit großen Erwartungen waren die Klagenfurter Wörthersee Piraten im Vorjahr in die Spielzeit gestartet. Alt-Star Shawn Ray (42) und dem vermeintlichen Erfolgstrainer Aaron Mitchell gingen die Seeräuber in der 2. Bundesliga auf Korbjagd. Mit Misserfolg. Die verletzungsgeplagten Piraten schafften den Einzug in die Play-offs nicht, Mitchell musste draufhin auch wieder seinen Hut nehmen. Heuer soll alles besser werden, den Start machen die Klagenfurter in der zweiten Vorrunde des Cups am Samstag (17 Uhr, SH St. Peter) gegen Zweitliga-Neuling PSV Vienna. Bei einem Sieg wäre man noch eine Qualirunde vom Hauptbewerb entfernt, wo vier Qualifikanten im Achtelfinale zu den zwölf Bundesligisten stoßen.