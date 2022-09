Kommenden Dienstag, 27. September, stehen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr notwendige Forstarbeiten in der Villacher Straße bevor. Betroffen ist der Bereich in der Villacher Straße ab westlicher Auffahrt Christlweg (Bildstock) ca. 200 Meter stadteinwärts. Hier lässt die Abteilung Facility Management Waldpflegearbeiten zur Wegesicherheit entlang des städtischen Waldbesitzes durchführen. Im Zuge dessen muss auch ein Fahrstreifen gesperrt werden. Mit kurzfristigen Anhaltungen des Verkehrs von jeweils maximal 15 Minuten ist daher zu rechnen.