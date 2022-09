Ein Mann (47) aus Maria Saal war am Mittwoch gegen 20.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Zollfeld Landesstraße (L 71) im Freilandgebiet auf Höhe des Gasthauses Fleissner in Richtung St. Michael/Zollfeld, im Bezirk Klagenfurt-Land, unterwegs. Ein belgischer Radfahrer (22) fuhr zur selben Zeit mit seinem Fahrrad völlig unbeleuchtet in die gleiche Richtung, so die Polizei in einer Aussendung.

Aufgrund der fehlenden Beleuchtung und der dunklen Bekleidung des Radfahrers übersah der 47-Jährige diesen und es kam zu einem Auffahrunfall. Der Pkw-Lenker stieß den Radfahrer von hinten nieder. Dieser wurde dabei schwer verletzt und in weiterer Folge mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.