Am Mittwoch führten Beamte Schwerverkehrskontrollen im Stadtgebiet von Klagenfurt durch. Dabei fiel ihnen ein ungarischer Klein-Lkw auf, der von einem 48-jährigen Lkw-Fahrer aus Klagenfurt gelenkt wurde. In der Völkermarkter Straße wurde das Fahrzeug dann einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

"Dabei wurden von einem amtlichen Sachverständigen zahlreiche schwere Mängel, sowie drei Mängel der Kategorie "Gefahr im Verzug" (massive Durchrostung der Seitenholme, schleifende Bremsschläuche an den Reifen, etc.) festgestellt", teilt die Polizei in einer Aussendung mit.

24 Übertretungen

Aufgrund der Mängel erfolgte die vorläufige Abnahme der Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines. Der Lenker und der ungarische Zulassungsbesitzer werden wegen insgesamt 24 Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz (KfG) und der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV) angezeigt.