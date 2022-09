Mittwochvormittag kam es in Klagenfurt zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw-Lenker (76) und einer Radfahrerin (37). Letztere wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 9.35 Uhr war eine 37-jährige Klagenfurterin mit ihrem Fahrrad in der Schlachthofstraße in Klagenfurt in Richtung Pischeldorfer Straße unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 76-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hermagor seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. "Als er in die Zwanzigerstraße einbiegen wollte, übersah er die Radfahrerin. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß", steht im Polizeibericht. Dabei wurde die Klagenfurterin über die Motorhaube des Autos auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Mit den Lenkern durchgeführte Alkomatentests verliefen negativ.