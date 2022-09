Seit 1868 ist das Modehaus Grüner im Familienbesitz. Seit fünf Generationen gibt es die Ferdinand Grüner GmbH in Klagenfurt. Das Textilgeschäft mit insgesamt vier Standorten (zwei in Klagenfurt und zwei in Velden) ist damit eines der ältesten, wenn nicht sogar das älteste, in der Kärntner Landeshauptstadt. Mittlerweile hat sich zu den Geschäften ein florierender Online-Shop dazu gesellt. Das Geschäft im www war eigentlich die Idee der jungen und damit sechsten Grüner-Generation. Diese übernahm jetzt auch ganz offiziell die Geschäfte. Seit 1. August ist Gregor Grüner der Geschäftsführer des modischen Traditionsbetriebes. Der 36-Jährige übernahm die Geschäfte seines Vaters Alfred.