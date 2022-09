In einer Asylunterkunft im Bezirk Klagenfurt Land attackierten am Dienstag gegen 21.30 Uhr drei Syrer im Alter von 15 und 16 Jahren einen 16-jährigen Afghanen mit Holzstangen. Die Gründe dafür sind noch unbekannt.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde dann bekannt, dass der Afghane bereits am Vortag von sechs Syrern zwischen 13 und 17 Jahren ebenfalls mit Holzstangen angegriffen wurde. Auch die drei Jugendlichen vom Angriff am Dienstag waren dabei beteiligt.

Im Krankenhaus behandelt

Der 16-Jährige wurde bei beiden Angriffen so verletzt, dass er im UKH Klagenfurt ambulant behandelt werden musste. Gegen drei Angreifer wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Sie befinden sich nun in anderen Unterkünften in Klagenfurt und Villach.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Tatverdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.