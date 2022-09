Es ist ein Projekt mit Zukunftsvision, geht es nach Mario Kulnig, Geschäftsführer der HTC-Eis Sport GmbH in Ferlach. Bereits seit einem Jahr ist dort in der Waagstraße die neue Eishalle mit 2000 Quadratmeter Eisfläche ganzjährig in Betrieb. Heute wurde schließlich das neue Sporthotel mit 120 Betten eröffnet.