Es war fast ein Ritual, als er das Beil an den Kalbskopf setzte, um ihn gekonnt zu spalten. Aber wer kann das heute noch und wer weiß, wie man den Kalbskopf putzt, bevor man das delikate Kalbshirn gewinnen kann? Es war eine Kochshow der besonderen Art, als Spitzenkoch Sepp Schellhorn vom "Seewirt" im Pongau im Rahmen der Tage der Alpen-Adria-Kulinarik zeigte, wie man ein Kalb von "Nose to tail" verwertet. Gekonnt zerlegte er vor den Augen der Gäste im Makerspace in Klagenfurt ein halbes Fleckviehkalb aus Feistritz ob Bleiburg, das ein Schlachtgewicht von etwa 90 Kilogramm auf die Waage gebracht hatte.