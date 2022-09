Gottes Wege sind oft unergründlich - im Fall des Oberkärntners Robert Thaler aber definitiv vorbestimmt. Der 42-Jährige übernimmt Anfang Oktober die wohl bekannteste Pfarre Kärntens, nämlich jene in Maria Wörth. Der langjährige Pfarrer Lucijan Ferenčić geht in Pension - nach 23 Jahren als Seelsorger in der Wörtherseegemeinde ist es für ihn an der Zeit Abschied zu nehmen. Mit 1. Oktober übernimmt damit Thaler das hohe Kirchenamt des Wahlfahrtsortes, tags darauf hält er bereits seine erste Messe.