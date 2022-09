"Es war wie in einer Sekte. Ich war diesen Leuten verfallen"

Erpressung, Nötigung, Mitgliedschaft in einer staatsfeindlichen Verbindung. Vermögensberater schilderte am Dienstag seinen "Weg" in den "Staatenbund Österreich" ehe er am Landesgericht Klagenfurt verurteilt wurde.