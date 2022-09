Licht aus, heißt es im (schlimmsten) Fall des Falles in wenigen Jahren in der Kärntner Landeshauptstadt - zumindest was die öffentliche Beleuchtung betrifft. „In Klagenfurt sind rund 17.600 Leuchtstoffröhren und 800 Natriumdampflampen verbaut“, nennt die zuständige Referentin für Straßenbau Sandra Wassermann (FPÖ) konkrete Zahlen. Allerdings: Zur Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs und der Treibhausemissionen hat die Europäische Union unter anderem die Ökodesign-Richtlinie beschlossen. Konkret heißt das: Natriumdampflampen werden ab Herbst 2023, die Herstellung von Leuchtstoffröhren wurden laut EU-Verordnung bereits im September des Vorjahres verboten.