In den letzten Wochen wurde fieberhaft in ganz Österreich - unter anderem auch im Rahmen einer Typisierungsaktion am Klagenfurter Altstadtzauber - nach einem passenden Lebensretter für den mittlerweile neun Monate alten Elias gesucht. Nun wurde der passende Spender gefunden und der Kleine wird Ende Oktober transplantiert.

Doch Elias ist nicht der Einzige, der eine Stammzellspende benötigt. Es gibt noch sehr viele mehr. Wie etwa die kleine Maria, die mit ihren zarten zehn Jahren bereits Dinge durchmachen musste, die sich viele Erwachsene nicht einmal ansatzweise vorstellen können.

Der kleine Elias kann wieder lachen, er hat seinen "genetischen Zwilling" gefunden © Privat

Mit neun Jahren bekam sie akute Leukämie. Nach einem langen Spitalaufenthalt in Innsbruck wurde sie mit starken Schmerzen im Wirbelsäulenkanal, Entzündungen im Gehirn und einem erhöhten Hirndruck sehr geschwächt ins Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen eingeliefert. Zudem hat sie eine septische Knochennekrose in beiden Beinen und sitzt heute im Rollstuhl.

Krankheit ist zurück!

Im August letzten Jahres galt sie nach ihren Chemotherapien als leukämiefrei - doch die Krankheit ist zurück! Das kleine Mädchen braucht jetzt dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Ihre Familie ist seit vielen Monaten im Ausnahmezustand und ist verzweifelt!

Um den passenden "genetischen Zwilling" für Maria zu finden, veranstaltet der Verein "Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich" Typisierungsaktionen in ganz Österreich, zu denen alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren, die noch nicht typisiert sind, dringend aufgerufen sind. Auch in Klagenfurt findet eine Aktion statt: Freitag, 23. September 2022: Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt (von 9 bis 12 Uhr).

Durch einen einfachen Wangenabstrich wird herausgefunden, ob jemand als SpenderIn zu Maria oder zu jemand anderem passt.