Tuningfans wieder in Kärnten

Vereinzelt "PS-Exzesse" beim inoffiziellen GTI-Nachtreffen

Vor allem an den bekannten Hotspots war Samstag wieder einiges los. In einer Parkgarage ließen es die Autofans krachen. Dennoch dürfte heuer um einiges weniger los gewesen sein, als in den Vorjahren.