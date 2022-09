In ganz Österreich fanden am Samstag Protestmärsche statt. Demonstriert wurde gegen die Kostenexplosion und für weitere Maßnahmen gegen die Teuerung. In Klagenfurt gingen laut ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund), der zum Protest aufgerufen hatte, mehr als 500 Menschen auf die Straße. Treffpunkt war um 14 Uhr vor der ÖGB-Zentrale.