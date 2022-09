Einem 53-jährigen Klagenfurter wurde sein Auto gestohlen: In der Zeit vom 14. September (ab 15 Uhr) bis 15. September 2022 (8.45 Uhr) hat ein bisher unbekannter Täter einen in der Rosentalerstraße in Klagenfurt abgestellten Pkw der Marke Renault Espace, Farbe Grau, gestohlen.

Der Pkw war versperrt am Parkstreifen abgestellt. Darin befanden sich der Zulassungsschein, der Typenschein sowie Werkzeuge und Geräte zur Gartenbetreuung. Der Zulassungsbesitzer, ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, erleidet dadurch einen Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe.