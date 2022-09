"Zero Waste", also "null Verschwendung" ist in Zeiten von Klimakrise, Wegwerfgesellschaft und Rohstoffknappheit nicht mehr ein modischer Sinnspruch, sondern Teil einer aufkeimenden Bewegung. In Klagenfurt treibt die "Zero Waste"-Bewegung vor allem Sophie Meierhofer (33) voran. In ihrer Greißlerei "Kleine Freiheit unverpackt" in der Radetzkygasse verkauft sie seit heute Lebens- und Haushaltsmittel, und zwar frei von jeglicher Plastikverpackung.