Beim World Bodypainting Festival in Klagenfurt verwandeln die Künstler Jahr für Jahr Menschen in Gesamtkunstwerke. Der Veranstalter, die Werbeagentur WB Production mit Sitz in Feistritz an der Drau, realisierte nun für die international gemeinnützige Umweltorganisation Canopy Planet und in Zusammenarbeit mit dem Bodypainting-Künstler Filippo Ioco eine Bilderstrecke, bei denen die Modelle mit der Waldlandschaft von British Columbia verschmelzen.