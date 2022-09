Schon letzte Woche musste das After-Work-Markt-Finale verschoben werden. Doch auch an diesem Freitag, 16. September, macht das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Weil am Abend heftige Regengüsse vorhergesagt sind, kann der After Work Markt nicht stattfinden. Der Termin wird daher ein weiteres Mal um eine Woche verschoben. Somit findet der nächste After Work Markt am Freitag, 23. September, statt – vorausgesetzt, der Wettergott spielt diesmal mit. Als musikalische Begleitung steht die Band Acoustica auf der Bühne.