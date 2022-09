Am Donnerstag lenkte ein 28-jähriger Mann aus Spittal einen Lkw auf der Mühlgasse in Ferlach. Bei der Kreuzung hielt er vorschriftsmäßig an und bog anschließend nach links ein.

Zu Boden geschleudert

Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 15-jähriges Mädchen aus Klagenfurt ein Moped in Richtung Unterferlach, wobei es vom einbiegenden Lkw erfasst wurde. Die Lenkerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Das Mädchen erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.