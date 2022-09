Am Landesgericht Klagenfurt wurde über das Vermögen der Firma I-ASS GmbH (Peter-Mitterhofer-Gasse 25, 9020 Klagenfurt) ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Handel mit Waren aller Art und Teppichreinigung. Rund 23 Gläubiger und zwei Dienstnehmer sind betroffen. Die Höhe der Passiva beläuft sich auf 135.380 Euro. Dieser Summe stehen Aktiva in der Höhe von rund 24.000 Euro gegenüber. Ein Sanierungsplan liegt vor – 20 Prozent in acht Raten zu je 2,5 Prozent binnen zwei Jahren. Das Sanierungsplanerfordernis soll aus der Betriebsfortführung aufgebracht werden.