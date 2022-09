Der erste Batteriespeicher, Modell Tesla-Megapack, ist in Klagenfurt gelandet. Wortwörtlich. Heute Mittwoch, 14. September, wurde er per Kran auf den ihm zugedachten Platz an der Südmauer des Fernheizkraftwerks in der Kraßniggstraße in Klagenfurt befördert. Für die anwesenden Monteure eine heikle Angelegenheit, immerhin galt es, das 25-Tonnen-Trumm auf den Millimeter genau zu platzieren. Noch im September soll das Megapack ans Netz gehen.