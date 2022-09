15-jährige Mopedlenkerin wurde Mittwochmorgen von Pkw gestreift und stürzte in Acker. Gegen 5.15 Uhr lenkte ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seinen Pkw auf der Gemeindestraße von Pubersdorf kommend in Richtung Erlach. Zur selben Zeit lenkte das 15-jährige Mädchen, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, ihr Motorfahrrad auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung.

In der Nähe der Einfahrt Erlach 2 kam es aus unbekannter Ursache zu einer Kollision. Der Pkw streifte das Moped wodurch das Mädchen mit ins Schleudern kam und schließlich in einen angrenzenden Acker stürzte. Die 15-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die durchgeführten Alkomattests mit dem Beteiligten verliefen negativ.