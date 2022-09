In Österreichs einzigem Atomkraftwerk im AKW Zwentendorf, das allerdings nie in Betrieb gegangen ist, fand die Produktion mit dem offiziellen Philipp Plein Österreich Fotografen Michael Lehner statt. An der Seite des Kärntner Jung-Models, die auch schon in Mailand modelte, standen zwei der zurzeit erfolgreichsten österreichischen Models: Die Steirerin Sarah Schmidt ist aktuell gerade in der italienischen ELLE mit einem mehrseitigen Mode-Editorial zu sehen und wurde zudem 2021 zu "Österreichs Model des Jahres" vom Fachverband "Austrian Modelbusiness Club" gewählt. Die Dritte im Bunde war Leni Föger, eine Burgenländerin, die als einziges österreichisches Model für die letzte Mailänder Fashionweek (Spring 2022) gebucht war und neben Mailand auch Erfolge in New York vorweisen kann. Wie Spitaler werden auch Schmidt & Föger von der spanisch-amerikanischen Agentur 1 st Place Models vertreten.