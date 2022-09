Spektakulärer Fotoshooting für das Kärntner Jung-Model Berit Spitaler. Die erst 15-jährige Krumpendorferin konnte einen ganz großen Auftrag an Land ziehen und modelte für den deutschen Stardesigner Philipp Plein. Der Modemacher wird oft auch als "Mister Bling Bling" bezeichnet - und auch bei dem Shooting für das Pariser "BeTRend Art Magazine" wurde das wieder unter Beweis gestellt.

Die Produktion fand in Österreichs einzigem Atomkraftwerk in Zwentendorf mit dem offiziellen Philipp Plein Österreich Fotografen Michael Lehner statt. An der Seite des Kärntner Jung-Models standen zwei der zurzeit erfolgreichsten österreichischen Kolleginnen. Die Steirerin Sarah Schmidt wurde 2021 zu "Österreichs Model des Jahres" gewählt und ist gerade in der italienischen ELLE mit einem mehrseitigen Mode-Editorial vertreten. Leni Föger, eine Burgenländerin, war als einziges österreichisches Model für die letzte Mailänder Fashionweek (Spring 2022) gebucht und kann auch Erfolge in New York vorweisen. Alle drei Models werden von der spanisch-amerikanischen Agentur "1st Place Models" vertreten.

Alice im Wunderland

Berit Spitaler fühlte sich ein bisschen wie Alice im Wunderland: "Ich hatte wirklich noch nie ein Shooting in so einer ungewöhnlichen Location, aber das passt eben auch wirklich zu Philipp Plein, denn er ist ja auch für seine sehr ungewöhnliche Mode bekannt!" Auch Modelmanager Dominik Wachta zeigt sich zufrieden: "Das sind Produktionen auf einem Level, das Models nach Vorne bringt."

© KK/Michael Lehner und 1 st Place Models

Nach Veröffentlichung in Paris werden die Fotos dann auch für Philipp Plein Österreich in der Werbung eingesetzt. In Österreich ist die Luxusmarke in Wien und in Velden mit Frontstores präsent.

Fotograf Michael "Mike" Lehner zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen: "Gerade bei so einem elitären Shooting ist es sehr wichtig, dass alle Teile des Teams auf Top-Niveau arbeiten. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir so hochkarätige Models bei dieser Produktion hatten." Make Up und Styling übernahmen bekannten Wiener Hair & Make Up Artisten Franky von Borensky.