Ein 22 Jahre alter Radfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt Land stieß am Dienstag, kurz vor 22 Uhr, zwei Fußgänger, eine 19 und einen 21-jährigen Klagenfurter auf einem Geh- und Radweg in Klagenfurt von hinten nieder. Dabei kam die Frau zu Sturz und erlitt eine leichte Verletzung. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der Mann stürzte nicht, er wurde aber ebenfalls leicht verletzt. Ein Alkovortest beim Radfahrer verlief positiv, den vorgesehenen Alkotest verweigerte er schließlich.