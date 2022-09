Schock für die Kunden von Pullstrom, einer Marke der Stadtwerke Klagenfurt AG (STW). Vergangene Woche wurden sie per Mail informiert, dass ihr derzeitiger Vertrag zum Fixpreis-Tarif am 31. Oktober 2022 beendet wird. Um weiter Kunde des Stromanbieters zu bleiben, muss man bis zum 30. September einem neuen Tarifmodell zustimmen, das an die aktuelle Marktpreisentwicklung gekoppelt ist. Preisanpassungen werden dabei anstatt einmal jährlich, einmal monatlich durchgeführt.