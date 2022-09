Die Vorstellung auf ihrer Homepage ist wortreich: „Artist, Photography, Installation, Land art, Video, Street art, Work on paper“: Renate Egger stammt aus Truttendorf bei Grafenstein, sie ist aber mit 18 zum Studium nach Wien übersiedelt. „Ich habe Psychologie studiert, dazu hat mich unser Religionsprofessor Olaf Colerus-Geldern inspiriert. Er hat so packend und umfassend über Psychologie, Philosophie, Kunst und Kultur gesprochen.“ Ihre Dissertation schrieb die 64-Jährige über Schlaf- und Traumforschung, ein Thema, das die in Wien und Kärnten Lebende bis heute beschäftigt.