Das Thema Energiesparen ist derzeit omnipräsent. Um ein deutliches Zeichen dafür zu setzen, hat die Stadt Klagenfurt bereits das Anleuchten von ausgewählten öffentlichen Gebäuden verkürzt und die öffentliche Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden gedimmt. In einem weiteren Schritt wird jetzt auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt, die schon seit einigen Jahren auf energieeffiziente LED umgestellt ist, eingeschränkt.