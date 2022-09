Ein außergewöhnlicher Prozess findet am heutigen Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt statt: Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll ein Mann aufgrund seines Frustes über die Covid-19-Pandemie sowie den Umgang der Politik damit, im Spätherbst 2021 den Radiosender "Antenne Kärnten" angerufen haben. In dem Telefonat machte er laut Anklage seinem Ärger Luft und kündigte an, dass "seine Kumpels von den Hells Angels aus Oberösterreich kommen werden und damit die Demo wirklich brennen würde". Offenbar meinte er damit eine der Anti-Corona-Demonstrationen, die damals regelmäßig stattgefunden haben. Darüber hinaus habe der Angeklagte angegeben, Molotow-Cocktails bestellt zu haben, die er zum Einsatz bringen würde. Der ominöse Anruf war im Herbst 2021.