Samstagabend gegen 20 Uhr war ein St. Veiter (21) mit seinem Traktor auf der Görtschitztal Bundesstraße (B 92) von Geiersdorf kommend in Richtung Pischeldorf unterwegs. Am Beifahrersitz - auf dem rechten Kotflügel - saß sein Beifahrer, ein 18-jähriger Klagenfurter. Mit dem Traktor wurde ein nicht zum Verkehr zugelassener unbeleuchteter 10km-Anhänger gezogen.

Zur selben Zeit fuhr ein Klagenfurter mit seinem Wagen ebenfalls auf der B 92 in Richtung Pischeldorf. Der 27-Jährige übersah den unbeleuchteten Anhänger und es kam Auffahrunfall. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Traktorgespann samt Anhänger über die Gegenfahrbahn in den dortigen Maisacker katapultiert. Der Beifahrer wurde laut Polizeibericht auf die Fahrbahn geschleudert. Der Traktorlenker konnte sich am Fahrzeug festhalten.

Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Pkw und am Traktoranhänger entstand Totalschaden. Der Traktor blieb unbeschädigt. Die B 92 war von 20 Uhr bis 21.30 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Lenkerin alkoholisiert

Sonntagfrüh gegen 3.30 Uhr kam es auf einer Gemeindestraße in Bad St. Leonhard zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Wolfsberg war zu dieser Zeit mit ihrem Moped in Richtung Wisperndorf unterwegs. Dabei geriet sie auf das Bankett und stürzte zwischen Fichtenbäumen rund sechs Meter über die Böschung auf einen asphaltierten Parkplatz. Die junge Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Versorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkovortest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.