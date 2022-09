In Klagenfurt ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit unter mehreren Jugendlichen eskaliert. Zur Auseinandersetzung war es um 1.30 Uhr in der Herrengasse gekommen. Um diesen Streit zu klären, vereinbarten die Jugendlichen einen Treffpunkt auf einem Parkplatz im Osten der Stadt.

Mit Rohrzange bewaffnet

Gesagt, getan. Kurz vor 3.30 Uhr fanden sich vorerst vier Personen im Alter von 18 bis 20 Jahren dort ein. Sofort schlug der 20-Jährige laut Polizeibericht einem der 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Einer der Männer war überdies mit einer Rohrzange bewaffnet. Diese kam bei der Auseinandersetzung jedoch nicht zum Einsatz. Plötzlich erschienen noch weitere Bekannte des 20-Jährigen mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz und bewarfen die zwei 18-Jährigen mit Steinen. Die 18-Jährigen flüchteten auf das Gelände einer angrenzenden Firma und wurden von einer derzeit unbekannten Anzahl an Männern verfolgt.

Aus dem zurückgelassenen, offenstehenden Wagen der 18-Jährigen wurde in der Zwischenzeit ein Handy gestohlen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen war die Meute verschwunden. Weitere Ermittlungen und Einvernahmen folgen. Bislang ist nur die Identität des 20-jährigen Tatverdächtigen bekannt.