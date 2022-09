Ein Forstunfall hat sich am Samstag in Wurdach, Gemeinde Köttmannsdorf, ereignet. Am Nachmittag waren drei Männer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in einem steilen Wald mit Schadholzarbeiten beschäftigt. Dazu stellte sich ein 53-jähriger Mann unter einen zuvor abgeschnittenen Eschenwurzelstock und wollte eine Fichte mit einer Motorsäge schneiden.

Aus unbekannter Ursache stürzte der Wurzelstock plötzlich nach unten und überrollte den Mann. Sofort setzten die unverletzt gebliebenen Männer (54 und 21 Jahre) die Rettungskette in Gang. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann nach Bergung aus dem schwierigen Gelände vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Köttmannsdorf, Wurdach und Viktring-Stein/Neudorf mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 40 Kräften.