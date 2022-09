Mit einem wohl nicht alltäglichen Vorfall hat es die Kärntner Polizei zu tun. Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr suchte ein Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw die Polizeiinspektion St. Andrä auf. Der 46-Jährige erstattete Selbstanzeige, weil er kurz davor mit seinem Wagen gegen ein Hindernis gefahren sei. Worum es sich dabei handelte, konnte der Mann nicht sagen. Im Zuge des Gesprächs bemerkten die Beamten, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Der Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung von knapp 1,8 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

Da nicht bekannt ist, was geschehen war, sucht die Polizei nach Zeugen. Gemeinsam mit der Asfinag wurde aufgrund der Wegbeschreibung des Steirers die mögliche Unfallstelle abgesucht. Doch dies blieb erfolglos.

Lauten Knall gehört

Beim betreffenden Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Škoda Octavia Kombi. Der Pkw ist an der rechten vorderen Seite bis zur Beifahrertür stark deformiert. Der Lenker gab an, dass er von einem Freund von Maria Wörth zur Südautobahn (A 2) gefahren sei. Auf der Autobahn im Bereich Griffen habe er einen lauten Knall gehört und blieb daraufhin am Rastplatz Gönitz stehen. Dort sah der 46-Jährige das Ausmaß der Beschädigung.

Die Polizei will nun wissen: Wem ist dieses Fahrzeug zwischen 6 und 7.30 Uhr auf der beschriebenen Fahrtstrecke aufgefallen? Hinweise sind an die Autobahnpolizei Wolfsberg unter der Telefonnummer 059133/2171 erbeten. Bis Sonntagvormittag sind noch keinerlei Hinweise eingegangen, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung.