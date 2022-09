Am Freitag fuhr ein 16-jähriger Bursche aus Klagenfurt mit seinem Moped auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt trotz Stopp-Tafel in eine Kreuzung ein. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 23-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Pkw ebenfalls in die Kreuzung. Sie konnte nicht mehr reagieren und prallte mit der Front gegen die linke Seite des Mopeds.

Krankenhaus

Durch den Anprall wurde der 16-Jährige vom Moped geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife und Passanten leisteten Erste Hilfe. Der 16-Jährige wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, am Moped entstand Totalschaden.