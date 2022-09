Stand Up-Paddler im Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg bereiten den Ökologen und Naturschützern in letzter Zeit Sorgen. „Oft werden Paddels in das Schilf gelenkt oder ankern dort. So werden Fischnester und Pflanzen zerstört“, sagt E.C.O.-Fachbereichsleiterin Susanne Glatz-Jorde. Zudem wühlen die Boote die Feinschlammschicht aus Seekreide auf –also jenes Sediment, das dem Wörthersee seine türkise Farbe verleiht.