Wer ist der Beste unter ihnen? Das wollten die fünf Kärntner Gastronome Marcus Kubinec (freindal Wirtschaft), Ines Frank (Soleo), Andreas Mörtl (Stern HGP 9), Hubert Wallner (Gourmetrestaurant Hubert Wallner) und Mina Jasarevic (Kanonenhof) Anfang August wissen und traten in der Koch-Show "Mein Lokal, dein Lokal" des deutschen TV-Senders Kabel eins gegeneinander an. Fünf Tage lang wurde gekocht, geschwitzt und gemeinsam gelacht. Am Ende ging Spitzenkoch Hubert Wallner mit 39 von insgesamt 40 Punkten als Sieger hervor.