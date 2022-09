Besser kann man ein Konzert eigentlich gar nicht bewerben: Mit ihrem Ende August veröffentlichten Song "Wörthersee" besingt Melissa Naschenweng den Schauplatz eines ganz großen Auftritts, der die 32-jährige Lesachtalerin und ihre Fans im kommenden Jahr erwartet. Am 2. Juli - wenige Tage vor der Starnacht am Wörthersee - gehört die für die TV-Show aufgebaute Bühne am Metnitzstrand in Klagenfurt ganz dem Kärntner Schlagerstar. Für das Open-Air mit Melissa Naschenweng sind schon jetzt Karten erhältlich.