Ab Montag, 12. September, ist die L 102 Thoner Straße in Grafenstein ab der Autobahnbrücke bis zur Ortschaft Thon für die nächsten drei Wochen für den Verkehr gesperrt. Grund sind Sanierungs- und Asphaltierungsarbeiten eines knapp 900 Meter langen Straßenabschnittes, der bereits in einem schlechten Zustand ist. Es ist von zahlreichen Rissen durchzogen und weist massive Verdrückungen auf. "Daher war es wichtig, diesen Abschnitt in das Bauprogramm aufzunehmen. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt 210.000 Euro", sagt der zuständige Straßenbaureferent Martin Gruber.