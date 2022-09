Aktuell sorgen Sie mit ihrer Nominierung für den NFL Combine in London für Schlagzeilen. Wie ist ihre momentane Gefühlslage?

Tobias Rodlauer: Für mich geht gerade ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Es ist eine große Ehre und eine Mega-Chance für mich. Die NFL ist so nahe wie noch nie. Von wem ich dann schlussendlich verpflichtet werde, ist mir derzeit egal.