Seit 2013 ist Peter Kaiser Landeshauptmann in Kärnten. Er will es wieder werden. Die SPÖ stellt heute, Samstag, die Weichen und wird ihn als Spitzenkandidat wählen. Am 5. März 2023 sind dann die Wählerinnen und Wähler am Zug. Die Latte liegt hoch: 2013 kam die SPÖ mit Peter Kaiser als Nummer 1 auf 37,13 Prozent, bei der Wahl 2018 auf 47,9 Prozent.