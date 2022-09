Seit 2013 ist Peter Kaiser Landeshauptmann in Kärnten. Er will es wieder werden. Die SPÖ stellt heute, Samstag, bei der Kärnten-Konferenz die Weichen und wird ihn als Spitzenkandidaten wählen. Am 5. März 2023 sind dann die Wählerinnen und Wähler am Zug. "Wir wollen weiter an der Spitze des Landes stehen. Das Land durch die verdammt schwierigen und harten Zeiten zu führen, dazu bin ich bereit, dazu sind wir bereit", rief Kaiser in die Reihen. Auch wenn es die Partei offiziell so nicht sehen will. Es ist ein Auftakt für den Wahlkampf. Draußen, vor den Konfernzsälen im Lakeside werden bereits Kaiser-Pickerln fürs Auto verteilt.