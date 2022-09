Auch mit ihren 100 Jahren erfreut sich das Geburtstagskind Hildegard Schmidt noch über rote Rosen, deren Blüten und vor allem den Duft dieser Pflanzen. Egal was der Alltag so mit sich bringt, mit Blumen kann man Frau Schmidt aufheitern. So ist es sehr naheliegend, dass Frau Schmidt auch ihren eigenen Rosengarten mit viel Liebe und Hingabe hegte und pflegte. Diese Leidenschaft teilt die Jubilarin auch mit Ihrem Naturklub, bei welchem sie nach wie vor Mitglied ist.