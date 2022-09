Keine Konsequenzen für Leiter des Klagenfurter Bürgermeisterbüros

Eine E-Mail brachte Patrick Jonke, TK-Klubobmann und Leiter des Klagenfurter Bürgermeisterbüros, in Erklärungsnot. Darin werden angebliche Intrigen im Rathaus beschrieben. "Sehr deutliche" Krisensitzungen dauerten bis in die Nacht an.